Presidente da CPMI critica Dino por envio incompleto de imagens dos atos do 8 de Janeiro

Arthur Maia reagiu aos protestos da oposição após ministro da Justiça enviar vídeos das câmeras da pasta

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente da CPMI do 8 de Janeiro, deputado Arthur Maia, durante sessão do colegiado



O presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro, o deputado federal Arthur Maia (União-BA), fez críticas ao ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB), pelo envio incompleto do conjunto de imagens das câmeras de segurança do ministério no dia das invasões às sedes dos Três Poderes. Maia afirmou ainda que o colegiado vai buscar todos os meios legais possíveis para que Dino envie os vídeos completos. No entanto, o presidente da CPMI descartou tomar medidas de maior impacto, como foi sugerido por alguns parlamentares da oposição. “Nós solicitamos ao ministro Alexandre de Moraes. Ele teve toda boa vontade de mandar [as imagens do STF]. Disseram que o ministro Flávio Dino não mandaria imagem nenhuma, mandou a menor [incompleto], é verdade. Vamos solicitar todos os meios legais que nós temos para mandar todas as imagens”, disse o presidente da CPMI.

Arthur Maia comentou que Dino precisa ter “consciência” do papel de ministro de Estado e que, por isso, ele tem a “obrigação” de contribuir com os trabalhos da CPMI e enviar todas as imagens. A comissão escuta nesta terça-feira, 15, o fotógrafo Adriano Machado, da agência Reuters. Ele trabalhou na cobertura das invasões às sedes dos Três Poderes. O profissional é acusado de conivência com os manifestantes. O depoimento de Adriano Machado foi um pedido dos deputados Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Carlos Sampaio (PSDB-SP), Delegado Ramagem (PL-RJ), Marco Feliciano (PL-SP), Nikolas Ferreira (PL-MG), e dos senadores Izalci Lucas (PSDB-DF), Marcos do Val (Podemos-ES), Eduardo Girão (Novo-CE) e Magno Malta (PL-ES).