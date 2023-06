Presidente da CPMI se irrita com interrupções e ameaça levar deputado do PL ao Conselho de Ética

Arthur Maia (União Brasil-BA) disse que Abilio Brunini (PL-MT) estava tentando ‘tumultuar os trabalhos’ do colegiado

Pedro França/Agência Senado Reprimenda do presidente do colegiado aconteceu na sessão desta quinta-feira, 22



Incomodado com as interrupções do deputado federal Abilio Brunini (PL-MT) durante a sessão desta quinta-feira, 22, da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro, o presidente do colegiado, deputado federal Arthur Maia (União-BA), ameaçou apresentar uma representação contra o parlamentar do PL no Comitê de Ética da Casa por tumultuar a reunião. “Vou encaminhar o nome de Vossa Excelência ao Conselho de Ética. Não vou permitir que Vossa Excelência fique tumultuando esses trabalhos da CPI. Vossa Excelência não vai conseguir isso”, disse Maia, em tom inflamado. A ameaça a Brunini, que não é integrante da comissão, foi aplaudida por congressistas da base governista. Brunini tentou, diversas vezes, interromper o deputado federal Rogério Correia (PT-MG), vice-líder do governo Lula na Câmara, que pedia a exibição de um vídeo.