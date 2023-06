Relatora da CPMI diz que acatará notícia-crime contra diretor da PRF

Senadora Eliziane Gama (PSD-MA) pretende incluir a sugestão ao Ministério Público no seu relatório final

Ton Molina/Fotoarena/Estadão Conteúdo - 28/10/2022 Enquanto diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques é acusado de improbidade administrativa



Parlamentares da base do governo Lula que integram a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro apresentaram requerimento para que o colegiado peça a abertura de notícia-crime contra Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), por forjar dados apresentados ao colegiado. O pedido foi avaliado positivamente pela relatoria da comissão, Eliziane Gama (PSD-MA), que pretende incluir a sugestão ao Ministério Público no seu relatório final.

De acordo com os parlamentares, o diretor apresent0u dados errados sobre as ações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante o depoimento. De acordo com dados obtidos pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública sobre o tema, houve aumento do efetivo da corporação na região em 50%, pelo menos no Nordeste, realizando fiscalização ostensiva em 290 pontos fixos de fiscalização em 30 de outubro de 2022. A informação confronta o depoimento de Vasques, que indicou que a região, junto com o Norte, foram os lugares onde a PRF menos realizou fiscalização no segundo turno.