Presidente do PL quer ‘anistia 100%’ e Bolsonaro no Planalto em 2026

‘Quando o Lula estava preso, você achava que ele ia ser candidato?’, disse Valdemar Costa Neto à Jovem Pan

Luciano/Ato Press/Estadão Conteúdo Valdemar Costa Neto segura boneco inflável de Jair Bolsonaro enquanto discursa na manifestação de 7 se Setembro na Avenida Paulista



Valdemar Costa Neto, presidente do Partido Liberal, não está nada de acordo com a ideia do centrão que, nos bastidores, acredita que o caminho ideal seja conseguir menos anos de prisão para o ex-presidente Jair Bolsonaro, assim, abrir caminho para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) como a opção para o Planalto em 2026.

Mas o líder do PL não topa. Ele quer Bolsonaro com a faixa presidencial no ano que vem a partir da chamada “anistia ampla, geral e irrestrita”. Em conversa por telefone, Valdemar Costa Neto indagou: “Quando o Lula estava preso, você achava que ele ia ser candidato?”.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A centro-direita se fragmentou em possibilidades que vão além do governador que vive Palácio dos Bandeirantes e que repete insistentemente que vai tentar a reeleição ao governo de São Paulo. Estão na jogada os governadores do Paraná, Ratinho Junior (PSD); de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo); de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil). Quem Jair Bolsonaro vai escolher para representá-lo? Eduardo Bolsonaro (PL)? Não dá para saber. Até lá, ainda tem muito chão.