Jovem Pan > Notícias > Política > Presidente do PL quer ‘anistia 100%’ e Bolsonaro no Planalto em 2026

Presidente do PL quer ‘anistia 100%’ e Bolsonaro no Planalto em 2026

‘Quando o Lula estava preso, você achava que ele ia ser candidato?’, disse Valdemar Costa Neto à Jovem Pan

  • Por Misael Mainetti
  • 19/09/2025 18h26 - Atualizado em 19/09/2025 18h31
  • BlueSky
Luciano/Ato Press/Estadão Conteúdo O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, participa de ato na Avenida Paulista, em São Paulo, neste domingo Valdemar Costa Neto segura boneco inflável de Jair Bolsonaro enquanto discursa na manifestação de 7 se Setembro na Avenida Paulista

Valdemar Costa Neto, presidente do Partido Liberal, não está nada de acordo com a ideia do centrão que, nos bastidores, acredita que o caminho ideal seja conseguir menos anos de prisão para o ex-presidente Jair Bolsonaro, assim, abrir caminho para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) como a opção para o Planalto em 2026.

Mas o líder do PL não topa. Ele quer Bolsonaro com a faixa presidencial no ano que vem a partir da chamada “anistia ampla, geral e irrestrita”. Em conversa por telefone, Valdemar Costa Neto indagou: “Quando o Lula estava preso, você achava que ele ia ser candidato?”.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

A centro-direita se fragmentou em possibilidades que vão além do governador que vive Palácio dos Bandeirantes e que repete insistentemente que vai tentar a reeleição ao governo de São Paulo. Estão na jogada os governadores do Paraná, Ratinho Junior (PSD); de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo); de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil). Quem Jair Bolsonaro vai escolher para representá-lo? Eduardo Bolsonaro (PL)? Não dá para saber. Até lá, ainda tem muito chão.

Leia também

Escolha de Paulinho da Força para relatar anistia gera desconfiança entre governo e oposição
'Não interessa pra nós', diz Valdemar sobre PL da dosimetria
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >