Presidente do Republicanos diz que partido não vai entrar no governo Lula

Palácio do Planalto tenta atrair siglas de centro para aumentar base no Congresso, mas Marcos Pereira assegura à Jovem Pan que não integrará gestão petista

Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados Marcos Pereira é o vice-presidente da Câmara dos Deputados e presidente nacional do Republicanos



O presidente nacional do Republicanos, deputado federal Marcos Pereira, afirmou que a legenda não fará parte do governo Lula 3. A afirmação foi feita à repórter Amanda Nascimento, da Jovem Pan News, nesta quarta-feira, 19, e ocorre em meio a tratativas do chefe do Executivo com caciques do Centrão para acomodar indicado em posições na Esplanada dos Ministérios. Como a Jovem Pan antecipou, o Palácio do Planalto tenta atrair siglas de centro para aumentar base no Congresso Nacional, especialmente na Câmara dos Deputados, mas Marcos Pereira assegura que a sigla que não integrará a gestão petista. Mais cedo, o presidente da sigla já havia sinalizado que não haveria acerto sobre a entrada do partido na base governista, considerando que a fala do líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), “foi precipitada”. Na terça-feira, 18, Guimarães disse a jornalistas que a entrada do PP e do Republicanos está” consolidada”, o que Marcos Pereira nega. “Talvez seja mais a vontade do deputado do que a realidade”, completou.

Essa não é a primeira vez que membros do alto escalão da sigla negam a aproximação com a gestão federal. Na semana passada, líderes do Republicanos disseram que há “muita especulação” e pouca negociação sobre o assunto. No caso do Republicanos, a ideia é que o deputado Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) fique com alguma pasta, sendo a dos Esportes, atualmente chefiada por Ana Moser, a mais cotada. Ontem, Costa Filho esteve em uma reunião com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, responsável pela articulação política do governo junto ao Congresso e, na semana passada, em um jantar com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.