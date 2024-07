‘Como o presidente da República ganha as eleições e não indica quem preside o Banco Central’, reclama Lula

Petista acredita que o presidente do Banco Central necessita ter uma visão alinhada aos interesses do país e não apenas do mercado financeiro

Ricardo Stuckert/PR Lula deu uma entrevista nesta segunda-feira (1º) a uma rádio baiana



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez críticas ao Banco Central, defendendo que o presidente do BC deveria ser indicado pelo presidente da República. Lula expressou sua insatisfação com a permanência de Roberto Campos Neto no cargo, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O petista ressaltou a importância de ter alguém alinhado com os interesses nacionais no comando do órgão, em contraposição ao mercado financeiro. Lula enfatizou a necessidade de um presidente do BC que priorize a manutenção da inflação baixa e o poder aquisitivo dos trabalhadores. Além disso, destacou a importância de um governo que saiba gastar de forma correta e realizar investimentos que beneficiem a população. Para Lula, é fundamental que o presidente do Banco Central tenha uma visão alinhada com os interesses do país e não apenas do mercado financeiro. O mandatário ressaltou a importância de manter a estabilidade econômica e garantir que as políticas monetárias estejam alinhadas com os interesses da nação. “O BC tem que ser um BC de uma pessoa indicada pelo presidente. Como pode o presidente da República ganhar as eleições e não poder indicar o presidente do BC. Eu estou há dois anos com o presidente do BC do Bolsonaro. Não é correto isso”, disse.

Ele defendeu um presidente do BC que esteja comprometido com a manutenção do poder de compra dos trabalhadores e com a promoção do crescimento econômico de forma sustentável. Lula destacou a necessidade de um governo que priorize o bem-estar da população e faça investimentos que gerem retorno positivo para o país. Lula reforçou a importância de um presidente do Banco Central que esteja alinhado com as diretrizes do governo e que atue de forma a garantir a estabilidade econômica do país. Ele defendeu a necessidade de um presidente do BC que esteja comprometido com a manutenção da inflação baixa e com a promoção do crescimento econômico. Para Lula, é fundamental que o presidente do Banco Central esteja alinhado com os interesses nacionais e atue de forma a beneficiar a população como um todo. “Isso não é programa de governo, isso é uma profissão de fé que eu carrego, a inflação tem que ser baixa, o governo precisa gastar corretamente, precisa fazer coisas para que sobre dinheiro para investimento”, reforçou.

