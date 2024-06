Presidente Lula pede fim da greve dos professores em reunião com reitores e anuncia R$ 5,5 bi em investimentos

Anuncio foi feito na manhã desta segunda-feira no Palácio do Planalto; dez novos polos estudantis serão lançados em cinco regiões diferentes do país e atenderão 28 mil estudantes

Ricardo Stuckert Lula anuncia investimentos na educação e dez novos polos estudantis



Em reunião com reitores, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) expressou sua preocupação com a prolongada greve dos professores e servidores das instituições federais de ensino. Durante o encontro nesta segunda-feira (10), no Palácio do Planalto, em Brasília, Lula fez um apelo pelo encerramento da mobilização, destacando a importância de propostas e negociações para resolver a situação. Os grevistas reivindicam reajuste salarial em 2024, reestruturação da carreira e revogação de normas antigas. Lula ressaltou a necessidade de os sindicatos terem coragem para propor soluções e tomar decisões que não sejam extremas, afirmando que a greve deve ter um prazo definido para começar e terminar. Além disso, o presidente pediu para que os participantes da greve considerem os anúncios da ministra da Gestão, Esther Dweck, em relação aos salários, bem como os investimentos em infraestrutura. Lula também sugeriu que os reitores busquem parcerias com prefeitos para encontrar locais adequados para novos institutos federais, devido à demora na implementação de anúncios anteriores.

Durante o evento, o governo federal anunciou investimentos de R$ 5,5 bilhões na infraestrutura das instituições de ensino e a construção de 10 novos campi universitários. O presidente também cobrou o ministro da Educação, Camilo Santana, para garantir que os institutos anunciados entrem em funcionamento conforme o planejado.

Os novos campos universitários serão em: – São Gabriel da Cachoeira (AM) – Caxias do Sul (RS) – Rurópolis (PA) – Baturité (CE) – Cidade Ocidental (GO) – Sertânia (PE) – Ipatinga (MG) – São José do Rio Preto (SP) – Estância (SE) – Jequié (BA)

Publicado por Tamyres Sbrile

*Reportagem produzida com auxílio de IA