Pressionada no cargo, ministra de Lula recebe apoio de aliados de Bolsonaro no Senado

Em audiência esvaziada, Daniela Carneiro (União Brasil-RJ) foi parabenizada por Damares Alves por ser ‘soldado fiel’ e pelo trabalho à frente do Turismo: ‘Produzindo muito, sem alarde’

Pedro França/Agência Senado Ministra de Estado do Turismo, Daniela Carneiro, em audiência pública interativa no Senado Federal



A ministraDaniela Carneiro(União Brasil-RJ) recebeu apoio de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-SC) durante audiência no Senado Federal nesta quarta-feira, 14. Pressionada por membros do próprio partido, que pedem sua substituição imediata no Ministério do Turismo, Carneiro participou de sessão na Comissão de Desenvolvimento Regional e apresentou as prioridades para a pasta em uma sessão esvaziada. No início do encontro, apenas o presidente da comissão e autor do requerimento, senador Marcelo Castro (MDB-PI), acompanhava a apresentação. Na sequência, chegaram os senadores Rogério Marinho (PL-RN), Esperidião Amin (PP-SC), Jaques Wagner (PT-BA) e Damares Alves (PL-DF). Apesar do desprestígio, a ministra recebeu elogios e declarações de apoio ao trabalho no ministério. Líder a minoria na Casa Alta, Rogério Marinho disse considerar o turismo a “atividade econômica mais importante” para o Brasil e reforçou apoio às proposições da ministra. “Dizer a Vossa Excelência que, a exemplo de qualquer outra política pública exitosa e virtuosa, Vossa Excelência vai contar com apoio do Senado e de forma unânime do Congresso Nacional. (…) A senhora conte conosco”, afirmou Marinho, que foi ministro do governo, Bolsonaro.

A senadora Damares Alves também fez uso da palavra para parabenizar Daniela Carneiro pelas atividades no Turismo e por ser um “soldado fiel na proteção da criança”. “‘Nós acompanhamos o seu trabalho, um trabalho silencioso. Vimos organizando sua equipe, produzindo muito, sem alarde. A gente está acompanhando o que a senhora tem feito naquele ministério. (…) Não esperava nada diferente da senhora, turismo e proteção da criança. Conheço o seu trabalho, acompanhei eu como ministra e a senhora como deputada e sei do seu compromisso com essa pauta. (…) Sucesso, que Deus te abençoe”, disse a parlamentar, que também foi ministra na gestão anterior.

Como mostrou o site da Jovem Pan, membros do União Brasil pressionam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela substituição imediata da ministra pelo deputado federal Celso Sabino (União Brasil-PA) e ameaçam fazer oposição ao governo Lula, caso a troca não se concretize. Lula se reuniu com Daniela na manhã da terça-feira, 13, e Planalto chegou a confirmar que a ministra segue no cargo. Entretanto, entre lideranças e aliados do petista, o entendimento é que a sobrevida é o caminho para uma “saída honrosa” da aliada. Mais cedo, na chegada ao Senado Federal, Daniela evitou falar sobre a sua continuidade no Ministério do Turismo e condenou o que chamou de “achismos”. Em convesa com jornalistas, ela disse que “segue firme”.”Essa questão de achismo é algo complicado, mas eu estou aqui firme. Eu estou como ministra, atuando para a gente fortalecer o turismo no Brasil”, disse.