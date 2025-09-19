Promessa de vaga ao Senado em 2026 faz Sabino avaliar desembarcar do governo Lula

Em meio a um novo ultimato do União Brasil, presidente se encontrará nesta sexta-feira (19) com o ministro do Turismo

Alessandra Serrão/MTur O atual ministro do Turismo, Celso Sabino



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrará nesta sexta-feira (19) com o ministro do Turismo, Celso Sabino, no Palácio da Alvorada. O encontro ocorre em meio a um novo ultimato do União Brasil, partido de Sabino, que anunciou a decisão de desembarcar do governo, exigindo a entrega de cargos por parte de seus filiados em um prazo de 24 horas.

Informações de fontes próximas ao ministro indicam que ele se encontra em uma posição delicada. Sabino recebeu a promessa de que contará com o apoio do partido para concorrer a uma vaga no Senado Federal pelo Pará nas eleições de 2026. Em conversas recentes com líderes da federação, foi indicado que sua candidatura será pela Federação União Progressista, respaldada por figuras proeminentes da política nacional. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União), e os líderes do União Brasil e do Progressistas, Antônio Rueda e Ciro Nogueira, respectivamente, são alguns dos apoiadores de sua candidatura.

Com uma avaliação positiva de sua gestão no Ministério do Turismo, Sabino tem se destacado como um articulador estratégico, consolidando a relação entre o governo federal e o União Brasil. Sua trajetória e ampla rede de apoios o posicionam como um candidato forte para o Legislativo. Durante a reunião com o presidente, Sabino deverá apresentar uma análise dos benefícios e desafios de sua carreira política no Congresso Nacional.

