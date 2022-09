Procurador-geral de Justiça abre investigação contra deputado Douglas Garcia por ofensas a jornalista

Acordo entre o MP-SP e entidades de imprensa foi assinado em agosto para fortalecer a proteção a jornalistas

Divulgação/Alesp Douglas Garcia é candidato a deputado federal pelo Republicanos nas eleições de 2022



O procurador-geral de Justiça de São Paulo, Mario Luiz Sarrubbo, abriu uma investigação criminal, nesta quarta-feira, 14, contra o deputado estadual Douglas Garcia (Republicanos), após ataques a jornalista Vera Magalhães, da TV Cultura, ocorridos nesta terça-feira, 13, durante o segundo debate entre candidatos ao Governo do Estado. Um acordo entre o Ministério Público (MP) de São Paulo e entidades de imprensa foi assinado em agosto para fortalecer a proteção a jornalistas. Com isso, foram abertos canais complementares para o MP receber denúncias sobre episódios de violência dirigidos a profissionais da imprensa. Douglas Garcia tem direito a foro por prerrogativa de função e só pode ser processado criminalmente pelo procurador-geral. Em relação ao caso, ocorrido na terça-feira, vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o Douglas, gravando um vídeo com o celular, se aproxima de Vera e começa a proferir as ofensas e intimidações, chegando a afirmar que a apresentadora do Roda Viva é uma “vergonha para o jornalismo brasileiro”.

Nesta quarta, o Republicanos informou que vai convocar Douglas Garcia para “dar suas explicações” a respeito dos ataques à jornalista Vera Magalhães. Em nota, a legenda disse repudiar as atitudes do parlamentar por São Paulo e reforçou que não compactua com a abordagem do deputado e que vai avaliar “eventuais medidas concretas”. “Nunca o partido agrediu de nenhuma maneira qualquer pessoa”, diz comunicado da executiva estadual. A sigla ainda reafirma que a conduta do partido é pautada no conservadorismo pela “via do diálogo, respeito às instituições e pessoas e bom senso”.