Ana Paula chama Moraes de ‘aberração jurídica’ por manter inquéritos contra empresários no STF

Comentaristas do programa Os Pingos Nos Is repercutiram o pedido negado da defesa de Luciano Hang para que os inquéritos sobre empreendedores vá para a Justiça de Brasília

Nelson Jr./SCO/STF Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal



O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou um pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) para que fosse enviada à Justiça Federal do Distrito Federal a investigação sobre empresários acusados de defender suposto golpe de Estado em conversas no WhatsApp. Segundo o magistrado, as conversas do grupo estão em fase inicial de investigação e tirá-las do STF seria um gesto prematuro. Moraes ainda defendeu a sua tese de que os empresários praticaram condutas contrárias À democracia, acusando o grupo de agir de forma similar às milícias digitais. A operação da PF, autorizada pelo ministro em agosto, foi baseada em matérias jornalísticas.

Durante o programa Os Pingos dos Is, da Jovem Pan, a comentarista Ana Paula Henkel classificou o ministro Moraes como uma ‘aberração jurídica’, já que ‘um ato aqui ou um ato ali’ que esteja errado, mas muitas decisões provenientes do magistrado não estão embasadas na lei. “São vários atos, várias perseguições pessoais e essa aberração jurídica que se chama Alexandre de Moraes”, argumentou. A analista voltou a cobrar o presidente do Senado Federal para que alguma ação seja tomada. “o pai da aberração jurídica é o senhor senador Rodrigo Pacheco, que não respeita a Constituição, não respeita os votos que recebeu para que ele estivesse, não apenas no Senado, mas como presidente da Casa. E salvaguardar a nossa Constituição quando essa é vilipendiada. E ela vem sendo vilipendiada sempre, quase que diariamente por esse monstrengo jurídico que foi crescendo e criando tentáculos. Agora cada vez mais longos e interferindo em outros Poderes e prerrogativas”, pontuou.

Confira o programa desta quarta-feira, 14: