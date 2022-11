Protestos contra retorno de Lula à Presidência chegam ao quinto dia consecutivo; veja vídeos

Manifestantes exigem explicações do ministro Alexandre de Moraes, do Tribunal Superior Eleitoral, sobre possíveis irregularidades na campanha eleitoral À presidência da República

RICARDO TRIDA/UAI FOTO/ESTADÃO CONTEÚDO Apoiadores do presidente e candidato derrotado Jair Bolsonaro (PL) concentrados em frente ao 63º Batalhão de Infantaria, na cidade de Florianópolis (SP)



Desde o fim das eleições presidenciais, que ocorreram nos dias 2 e 30 de outubro entre primeiro e segundo turno, manifestantes em protesto ao resultado eleitoral foram às ruas para expressar seu descontentamento com o resultado do pleito, que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como governante pelos próximos quatro anos. Nas principais capitais do país, caminhoneiros cobravam explicações sobre os relatórios do pleito e exigiam explicações do ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, sobre a disputa presidencial ocorrida entre Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), vencida pelo petista com 50,9% dos votos válidos contra 49,1% do candidato à reeleição. Confira vídeos com as imagens dos atos realizados neste domingo, 6, contra o retorno do Partido dos Trabalhadores ao Palácio do Planalto à partir do próximo ano.

🇧🇷Campinas-SP

06/11/2022 Nos sigam para continuar acompanhando as manifestações que ocorrem pelo Brasil👊👊👊 pic.twitter.com/YJsyXrPC4G — Política & Economia 🌎🇧🇷🔺 (@EconomiaMinas25) November 6, 2022

De Curitiba dia 6/11- sétimo dia de manifestações pacíficas para um país livre. pic.twitter.com/pkQ0U5PdlR — Maurizio Frasca (@DesignFrasca) November 6, 2022

Manifestações nesse domingo, agora no Brasil todo e isso a TV não mostra pra você, sabe por que? Por que as TVs já estão no regime da esquerda, que não mostrar nada contra a esquerda e em breve nem nas redes sociais poderemos mostrar manifestações contra o Governo de esquerda pic.twitter.com/xXj7YshsrU — SIDNEI (@ZANFRILLI) November 6, 2022