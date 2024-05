PSB denuncia invasão, vandalismo e furto de sua sede em São Paulo

Partido afirma que o local é utilizado por Tabata Amaral, deputada federal e pré-candidata à prefeitura da capital paulista, para realizar reuniões com apoiadores

Divulgação/PSB Funcionária do PSB chamou a polícia após encontrar documentos revirados e uma porta interna arrombada



A sede do diretório municipal do PSB em São Paulo, localizada na avenida Indianópolis, zona sul da capital, foi invadida. O episódio aconteceu na manhã de segunda-feira, mas o partido tornou público na terça (30). Os invasores arrombaram a porta da tesouraria da legenda e reviraram documentos no escritório. A notificação de ocorrência feita pela Polícia Militar aponta para possível crime de furto. O PSB é presidido na capital pela deputada federal Tabata Amaral, também pré-candidata a prefeita. Em nota, o diretório São Paulo afirmou que o local é utilizado por Tabata para realizar reuniões com apoiadores e que não houve nenhum registro de incidente semelhante nos 20 anos de funcionamento do escritório. “Lamentamos muito que o primeiro episódio de violência na sede do partido tenha ocorrido pouco tempo depois do assalto ao carro da deputada federal Tabata Amaral. São coincidentes os casos de violência contra uma mulher jovem e periférica, que se opõe ao sistema que comanda a cidade”, disse a legenda. Em dezembro do ano passado, a parlamentar sofreu uma tentativa de assalto quando saía de um evento partidário.

Márcio França, ministro do Empreendedorismo do governo Lula e filiado ao PSB, postou no X (antigo Twitter) uma mensagem de solidariedade à correligionária. “Se pensam que vão nos assustar ou nos fazer recuar… Esqueçam! Só nos animam a ir mais fundo para passar São Paulo a limpo. Força, Tabata Amaral”, escreveu o ex-governador. As imagens mostram papéis espalhados por toda a parte, gavetas abertas e a porta destruída. De acordo com a notificação de ocorrência, a PM recebeu um chamado às 8h54 de suposto furto, feito após uma funcionária encontrar documentos revirados e uma porta interna arrombada. Apenas a porta da tesouraria do partido estava danificada, mas a entrada do diretório e do prédio estavam intactas.

