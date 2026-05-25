PSB quer reunião com Lula e PT por definição de candidatos ao Senado em SP

Demora na escolha de Marina Silva ou Márcio França atrasa agendas de pré-campanha e pode forçar partido a lançar dois nomes na disputa

Ricardo Stuckert / PR PSB quer se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e com lideranças petistas



O PSB quer se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e com lideranças petistas para cobrar uma definição rápida sobre os candidatos ao Senado por São Paulo. A avaliação dentro do partido é de que a demora tem prejudicado as agendas de pré-campanha de Simone Tebet, de Márcio França e do próprio Fernando Haddad, que disputará o governo estadual, segundo interlocutores ouvidos pela Jovem Pan.

Atualmente, apenas o nome de Simone Tebet está confirmado na disputa pela cúpula petista. Márcio França e a ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva (Rede) disputam a outra vaga.

Ainda não há data definida para um encontro entre as legendas para tratar do tema. No entanto, lideranças do PSB já avisam que, caso o PT não sinalize uma escolha em breve, o partido lançará tanto Tebet quanto França como pré-candidatos ao Senado.

O cenário colocaria a campanha de Haddad com três pré-candidatos ao Senado, dividindo os votos da esquerda, de acordo com análises de aliados de Haddad