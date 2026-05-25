Deputado pede vista, e comissão votará PEC do fim da escala 6×1 na quarta-feira

O colegiado iniciou nesta segunda-feira (25) a análise da proposta para reduzir a jornada de trabalho e aumentar os dias de folga semanal

Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Leo Prates apresentou relatório favorável à aprovação da PEC



A comissão especial da Câmara dos Deputados continuará na quarta-feira (27) a análise da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) de fim da escala 6×1. A votação do texto também será feita na mesma sessão. O adiamento da apreciação se deu depois de pedido de vista do deputado federal Mauricio Marcon (PL-RS).

“Para que nós que tivermos acesso ao texto com o relator lendo, possamos nos aprofundar e, quem sabe, muitos trazerem sugestões para aperfeiçoar”, argumentou Marcon.

O relator, o deputado federal Leo Prates (Republicanos-BA), fez a leitura do relatório favorável à aprovação da PEC. O texto propõe redução da jornada de trabalho de 44 horas para 40 horas semanais, com folga semanal de dois dias e sem a diminuição salarial.

Mais cedo, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), informou que o Palácio do Planalto e a Casa Baixa fecharam acordo que estabelece o prazo de 60 dias para medidas da PEC entrarem em vigor após promulgação. Dessa forma, a jornada de trabalho cai de 44 horas para 42 horas semanais. Um ano depois, a carga horária é reduzida para 40 horas.