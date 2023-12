PSD anuncia apoio à reeleição de Ricardo Nunes em São Paulo

Atual prefeito também espera contar com o apoio de outras siglas, como União Brasil, Partido Liberal, Podemos, Cidadania, PSDB, Republicanos e PP

O Partido Social Democrático (PSD) anunciou neste sábado, 23, apoio à reeleição do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), nas eleições de 2024. O anúncio foi feito pelo secretário estadual do Governo, Gilberto Kassab, durante um evento da prefeitura na Comunidade Murumbizinho, na zona leste da cidade. Kassab elogiou o prefeito e destacou a capacidade da prefeitura em compreender as prioridades da cidade. Além do PSD, Nunes busca apoio de outras siglas e nomes, como o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em conversa com jornalistas após o evento, Kassab ressaltou a importância do do PSD à reeleição de Nunes. Segundo ele, o partido não teve dificuldades em escolher o nome do prefeito como candidato.

Ricardo Nunes também espera contar com o apoio de outras siglas, como União Brasil, Podemos, Cidadania, PSDB, Republicanos e PP, formando assim uma frente ampla de apoio. Segundo as pesquisas de intenção de votos, o principal adversário do atual prefeito deve ser o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), que recebe o apoio do PT (Partido dos Trabalhadores) e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.