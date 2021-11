PSDB decide retomar votação das prévias neste sábado

Eleição interna do partido começou no dia 21, mas foi suspensa após instabilidades no aplicativo de votação

LUIS LIMA JR/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Aplicativo das prévias apresentou falhas no início da votação



O PSDB informou nesta sexta-feira, 26, que vai retomar as prévias do partido para as eleições presidenciais de 2022 neste sábado, 27, das 8h às 17h. A votação começou no último domingo, 21, mas foi suspensa após falhas no aplicativo utilizado pelos filiados. Menos de 10% dos quase 44 mil votantes conseguiram registrar os seus votos. A Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (FAURGS), que desenvolveu o aplicativo, afirmou que o sistema pode sofrido um ataque hacker. Segundo a entidade, no dia da eleição interna foi registrada uma demanda atípica incompatível com o número de eleitores cadastrados. Durante essa semana, o PSDB realizou testes com outras empresas contratadas para concluir as prévias com segurança. Concorrem ao posto de pré-candidato à Presidência da República os governadores de São Paulo, João Doria, do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio Neto.

Nas redes sociais, os três candidatos apoiaram a decisão de concluir as prévias neste sábado. “Concordamos e apoiamos a decisão do presidente do PSDB, Bruno Araújo, para dar prosseguimento às prévias do PSDB amanhã. Prévias engrandecem o PSDB no exercício da democracia e do voto dos seus filiados e mandatários. Viva a democracia!”, escreveu Doria. Leite também afirmou que a decisão do partido foi “acertada”. “A conclusão das prévias tem nosso apoio. O mais importante foi alcançado: segurança de que os votos serão sigilosos! Que cada tucano vote com o coração e esperança! Vamos juntos pra uma candidatura com a cara do PSDB!”, disse. Já Arthur Virgílio ressaltou que, “com união e realismo”, a sigla pode ser “um grande player” nas eleições de 2022. “Que as prévias se concretizem e que o vencedor seja apoiado por todos”, concluiu.

Em coletiva realizada no partido, o presidente Bruno Araújo acaba de anunciar a retomada da votação das #PréviasPSDB. O processo acontecerá neste sábado (27/11) das 8h às 17h. pic.twitter.com/eakO3hgshJ — PSDB 🇧🇷 (@PSDBoficial) November 26, 2021

Concordamos e apoiamos a decisão do presidente do PSDB, Bruno Araújo, para dar prosseguimento às prévias do PSDB amanhã.

Prévias engrandecem o PSDB no exercício da democracia e do voto dos seus filiados e mandatários.

Viva a democracia! #Vote451 — João Doria (@jdoriajr) November 26, 2021

Vamos ao voto! Decisão acertada de @BrunoAraujo456. A conclusão das prévias tem nosso apoio. O mais importante foi alcançado: segurança de que os votos serão sigilosos! Que cada tucano vote com o coração e esperança! Vamos juntos pra uma candidatura com a cara do PSDB! #vote453 — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) November 26, 2021

Apoio a decisão do presidente do @PSDBoficial, @BrunoAraujo456, em continuidade das prévias partidárias neste sábado, 27/11. Com união e realismo, o #PSDB pode ser um grande player nas eleições 2022. Que as prévias se concretizem e que o vencedor seja apoiado por todos. — Arthur Virgílio Neto (@Arthurvneto) November 26, 2021