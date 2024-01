PSOL diz que vai quitar dívida de campanha de Boulos

Valor de R$ 44,4 mil é referente a impostos de contribuição previdenciária não pagos e está inscrito na Dívida Ativa da União

YURI MURAKAMI/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Neste ano, Boulos vai concorrer à prefeitura de São Paulo com o apoio do PT



O Psol (Partido Socialismo e Liberdade) anunciou que irá quitar a dívida de R$ 44,4 mil referente à campanha presidencial de Guilherme Boulos em 2018. O valor, que está inscrito na Dívida Ativa da União, é referente a impostos de contribuição previdenciária não pagos pelo CNPJ criado para a campanha do atual deputado federal. Caso a dívida não seja quitada, tanto o político quanto sua empresa podem ser alvo de um processo judicial. Em 2018, a campanha de Boulos arrecadou R$ 6,2 milhões, sendo a maior parte financiada pelo próprio Psol. Além disso, houve uma arrecadação de R$ 120 mil por meio de financiamento coletivo e R$ 90 mil em doações de pessoas físicas.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Neste ano, Boulos vai concorrer à prefeitura de São Paulo com o apoio do PT (Partido dos Trabalhadores). Marta Suplicy, que voltará a se filiar ao PT no próximo dia 2, irá integrar a chapa do psolista como vice. A parceria entre os dois partidos fortalece a candidatura de Boulos e pode trazer um novo cenário político para a disputa pela prefeitura da capital paulista.