PSOL protocola ação contra Bolsonaro por gasto de R$ 1,8 bilhão com alimentos e bebidas em 2020

Requerido pelo deputado David Miranda, documento pede investigação dos custos à PGR; veja lista com principais gastos do governo federal

Imagem: Reprodução/Facebook: Jair Messias Bolsonaro Entre os principais gastos do governo federal com alimentos estão biscoito, condimento e carne bovina in natura



O deputado federal David Miranda (PSOL-RJ) encaminhou à Procuradoria-Geral da República uma ação pedindo que Augusto Aras, chefe do Ministério Público Federal, instaure uma investigação para apurar o gasto de R$ 1,8 bilhão do governo federal em alimentos e bebidas no ano de 2020. O valor, levantado pelo portal Metrópole e confirmado pela Jovem Pan, registra que o gasto do último ano foi 20% superior em relação a 2019. Entre os alimentos adquiridos, estão R$ 15.641.777,49 em leite condensado, R$ 10.875.477,61 em cogumelo em conserva e R$49.995.971,45 em condimentos.

Segundo registrado na ação, o deputado afirma que a investigação deve ser aberta devido a “um conjunto de fatores que vai desde a ineficiência do governo federal no enfrentamento das crises ora instaladas, passando pelo aumento do desemprego e cortes de orçamento da agricultura familiar, até as políticas neoliberais e ultra neoliberais fomentadas pelo Ministério da Economia que geram o crescimento da pobreza e da extrema pobreza de forma acelerada. Ainda, há que se falar do desmonte das políticas de segurança alimentar e nutricional e soberania alimentar. Nesse sentido, esse desmonte vai ao encontro do agravamento das condições de vida da população pobre, que ficou completamente desprovida de assistência, gerando, assim, um quadro de crescimento da pobreza e abandono”, disse Miranda.

Além dele, as parlamentares Sâmia Bomfim (PSOL-SP), Fernanda Melchionna (PSOL-RS) e Vivi Reis (PSOL-PA) também assinam o documento, que solicita a investigação dos gastos e a responsabilização do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). “Em contraste a toda situação de empobrecimento e miserabilidade de considerável parcela da população brasileira, os portais de transparência do governo revelam que foram gastos, no ano de 2020, por exemplo, mais de R$ 2,5 milhões com aquisição de vinhos para o Ministério da Defesa. A aquisição de leite condensado durante o ano de 2020, pelo governo federal, ultrapassou o valor de R$ 15 milhões. Diante desse completo disparate que divide espaço com supostos crimes de responsabilidade, solicito a esta Procuradoria que receba o presente ofício sob a forma de notícia de fato”, pediu o deputado.

Procurado pela Jovem Pan, até a tarde desta terça-feira, 26, o governo federal não se pronunciou sobre os gastos com alimentos e bebidas. No entanto, o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho do presidente, usou as redes sociais para reforçar que os valores “correspondem a todo o Poder Executivo, incluindo a Presidência, Vice-Presidência, ministérios, Forças Armadas e Autarquias, além de programas sociais”.

Se vossa excelência é capaz de consumir tudo isso sozinha, respeito, porém os gastos aos quais você se refere correspondem a todo o Poder executivo Federal, incluindo Presidência, Vice-Presidência, Ministérios, Estatais, Forças Armadas e Autarquias, além de programas sociais. https://t.co/9KGvV8QcfR — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) January 26, 2021

Confira os principais gastos do governo federal com produtos alimentícios em 2020: