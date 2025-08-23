PT convoca atos nacionais para o 7 de Setembro em defesa da soberania nacional

Ideia do partido é competir com aliados de Jair Bolsonaro, que também planejam manifestação para a data; presença do presidente Lula é incerta

Anderson Barbosa/PT Em coletiva de imprensa, Edinho Silva, presidente nacional do PT, detalha estratégias do partido



O Partido dos Trabalhadores (PT) anunciou neste sábado (23) que vai convocar mobilizações em todos os estados no próximo 7 de Setembro. A decisão foi aprovada pela Direção Nacional da sigla e confirmada pelo presidente do partido, Edinho Silva. Segundo ele, os atos terão como eixos centrais a defesa da soberania nacional e o combate a privilégios, além de apoio a iniciativas do governo Lula voltadas para justiça social. “Estamos convocando um ato nacional em todos os estados. Cada estado vai organizar suas mobilizações”, afirmou Edinho.

As manifestações também miram críticas a pressões internacionais sobre o Brasil, como a participação do país nos Brics e a exploração de recursos estratégicos, incluindo terras raras. “Não podemos permitir que o Brasil seja retaliado por participar dos Brics. Podemos negociar, mas de forma soberana, enquanto país que tem povo soberano”, disse o dirigente.

Além disso, o PT pretende usar o 7 de Setembro para responder a movimentações de grupos ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que também planejam atos para a data. A legenda articula a participação de partidos aliados, que formariam uma frente ampla do campo progressista.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A resolução aprovada pela Direção Nacional também defende a democracia, a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, a promoção da reforma da renda e o apoio à realização da COP 30 no Brasil. Sobre a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas atividades, Edinho disse não conhecer a agenda oficial do chefe do Executivo, mas acredita que ele participará das cerimônias institucionais da data.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA