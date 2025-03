Lula afirma que projeto de isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil será enviado ao Congresso nesta terça

Expectativa do governo é que essa nova regra comece a valer em 2026

Ricardo Stuckert / PR Lula enfatizou que a proposta tem como objetivo beneficiar os trabalhadores que enfrentam descontos na fonte de seus salários



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva revelou nesta sexta-feira que na próxima terça-feira (18), apresentará ao Congresso o projeto que propõe a isenção do Imposto de Renda para pessoas que recebem até R$ 5 mil mensais. A expectativa é que essa nova regra comece a valer em 2026. Atualmente, o teto de isenção está fixado em R$ 2.824, o que significa que muitos trabalhadores ainda pagam impostos sobre seus rendimentos.

Durante um evento realizado em Sorocaba, Lula enfatizou que a proposta tem como objetivo beneficiar os trabalhadores que enfrentam descontos na fonte de seus salários. “Nós vamos anunciar no dia 18 que quem ganha até R$ 5 mil não pagará mais Imposto de Renda neste país. Porque, na verdade, quem paga imposto de renda neste país é quem tem desconto na fonte, porque não tem como sonegar”, declarou.

“É descontado na folha de pagamento dele, mas quem ganha muito às vezes nem paga, inventa sempre uma mutreta para não pagar. Então, o que nós queremos é salvar o povo trabalhador de pagar o Imposto de Renda, enquanto muita gente rica sonega. Eles não gostam e não gostam mesmo”.

“Tem gente que fica muito nervoso com esse tal de Lula “que só quer cuidar de pobre”. E quero cuidar, porque quem precisa do Estado são as pessoas mais humildes. As pessoas mais ricas não precisam do Estado”, completou.

Além da questão do Imposto de Renda, o presidente também abordou a crise dos preços dos alimentos. Ele se comprometeu a tornar a carne mais acessível à população, destacando que a medida que isentou o imposto sobre a importação de carne bovina já está em vigor. Essa ação visa aliviar o impacto dos altos preços dos alimentos no orçamento das famílias brasileiras.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias