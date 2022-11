PT dispensa apoio e perdão de Edir Macedo: ‘Nossa consciência está tranquila’

Gleisi Hoffmann, presidente da sigla de esquerda, se manifestou sobre um vídeo em que o religioso diz que a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência foi da ‘vontade de Deus’

ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Deputada federal, Gleisi Hoffmann é a presidente nacional do Partido dos Trabalhadores



A presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), Gleisi Hoffmann, utilizou as suas rede sociais nesta sexta-feira, 4, para se distanciar do bispo Edir Macedo. Através de uma publicação em seu Twitter, a deputada federal dispensou o perdão e o apoio do religioso ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo a congressista, é o líder da Igreja Universal do Reino de Deus quem precisa passar pelo crivo de Deus “pelas mentiras que propagou, a indução de milhões de pessoas a creditarem em barbaridades sobre Lula e sobre o PT, usando a igreja e seus meios de comunicação para isso”. Por fim, Gleisi ressaltou que a consciência dela e da cúpula do PT “está tranquila”. A manifestação da política refere-se a um vídeo em que Edir Macedo aparece divulgando um perdão a Lula, em seu perfil no Instagram. Nas palavras do religioso, “o diabo quer acabar com sua fé, com seu relacionamento com Deus por causa de Lula ou dos políticos” e, por isso, é necessário “olhar para frente”. “Quantas pessoas neste Brasil ou por este mundo à fora, devem ter ficado irados contra o Lula e agarraram um sentimento de mágoa contra ele. Ora minha amiga e caro amigo, vamos colocar a cabeça no lugar. Nós fizemos nossas escolhas e a escolha foi da maioria que votou. Às vezes eu quero que o Bolsonaro ganhe. Mas seja feita a Tua vontade. Deus fez a vontade Dele (…). Querem que fiquem com ódio e mágoa do Lula… [Mas] ele se candidatou! O povo votou e ele ganhou. E acabou. Ele ganhou supostamente segundo a vontade de Deus, mas quem ganhou fomos todos nós”, finalizou o líder religioso.