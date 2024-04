PT emite nota de apoio a Alexandre Padilha e diz que Arthur Lira ‘ofende a harmonia entre os Poderes’

Partido de Lula se manifestou nesta sexta-feira, um dia após presidente da Câmara chamar ministro de ‘incompetente’ e classificá-lo como ‘desafeto pessoal’

TON MOLINA/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 04/03/2024 O ministro Alexandre Padilha ao lado do presidente Lula



O Partido dos Trabalhadores (PT) emitiu nesta sexta-feira (12) uma nota em apoio ao ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, após críticas do Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). O chefe da Casa Baixa do Congresso chamou Padilha de “incompetente” durante uma entrevista em Londrina, no Paraná. Além disso, declarou que o petista é seu “desafeto pessoal”, atribuindo a ele “notícias falsas” sobre uma suposta derrota de Lira na votação da Câmara que manteve a prisão de Chiquinho Brazão (sem partido-RJ), suspeito de ter sido o mandante do assassinato da vereadora Marielle Franco, do PSOL, em março de 2018. No comunicado, a legenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva expressou solidariedade a Padilha, destacando sua “competência” e criticando a postura de Lira, que, segundo o partido, compromete a “liturgia do cargo” de presidente da Câmara e prejudica a harmonia entre os Poderes da República.

Lira fez os comentários após ser questionado por jornalistas sobre a votação na Câmara que manteve a prisão de Brazão. Há relatos de descontentamento de Lira com a interferência do governo, incluindo Padilha, na análise desse caso pelos parlamentares. O ministro, por sua vez, afirmou que o governo defendeu a manutenção da prisão do deputado com base em um processo de investigação de seis anos. Sobre os ataques de Lira, ele disse que não guarda rancor e referenciou a música AmarElo, do rapper Emicida: “A periferia da minha cidade diz que ‘mano, rancor é igual a tumor, envenena a raiz’”. O PT reiterou seu apoio a Padilha, condenou ataques que considera prejudiciais à democracia e pediu que os líderes políticos priorizem os interesses do Brasil.

Veja a nota do PT

O Partido dos Trabalhadores manifesta irrestrita solidariedade ao companheiro Alexandre Padilha, ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, do governo Lula. É inegável a competência e a capacidade do ministro Alexandre Padilha, tanto no atual governo quanto nas inúmeras oportunidades em que serviu aos interesses do povo brasileiro. Ao atacar o ministro Alexandre Padilha, o deputado Arthur Lira compromete a liturgia do cargo de presidente da Câmara Federal e ofende a harmonia entre os Poderes da República.