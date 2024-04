Em resposta a Lira, Padilha diz que ‘quando um não quer, dois não brigam’ e cita Emicida: ‘Rancor é igual a tumor’

Presidente da Câmara dos Deputados afirmou ontem que ministro é seu desafeto pessoal e o chamou de ‘incompetente’ após alegar que petista é responsável por plantar ‘notícias falsas’

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Alexandre Padilha, disse que não vai descer ao nível das críticas feitas por Arthur Lira



O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse nesta sexta-feira (12) que não vai descer ao nível das críticas feitas pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. As declarações foram dadas em entrevista a jornalistas durante o Fórum Brasileiro de Líderes em Energia, evento do setor elétrico realizado no Rio de Janeiro. Nesta quinta-feira(11), Lira disse que o ministro é seu desafeto pessoal e o chamou de “incompetente”. É notável que Padilha tentou tirar um pouco da tensão criada após a declaração. O presidente disse que o ministro é responsável por plantar “notícias falsas” sobre um suposto enfraquecimento do presidente da Casa com a decisão de manutenção da prisão de Chiquinho Brazão. Padilha voltou a citar o elogio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao seu trabalho.” Eu aprendi a fazer política com o presidente Lula, com civilidade”.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O ministro disse que não tem nenhum rancor de Lira e citou uma música do rapper Emicida. “Não tenho qualquer tipo de rancor. E sobre rancor, a periferia da minha cidade de São Paulo produziu uma grande figura, o Emicida, que diz que ‘rancor é igual a tumor, envenena a raiz, quando a plateia só deseja ser feliz’”. Ele finaliza compartilhando que deseja manter a parceria com o presidente da Câmara, que já foi bem sucedida no passado.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga