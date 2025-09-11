Jovem Pan > Notícias > Política > PT lança campanha contra Tarcísio de Freitas: ‘Está do lado do Trump e dos bilionários’

PT lança campanha contra Tarcísio de Freitas: 'Está do lado do Trump e dos bilionários'

O comercial também menciona a privatização da Sabesp, contrapondo-a às obras estruturantes que o Governo Federal está realizando, e o aumento das tarifas de pedágio, que agora alcançam R$ 38,70

  • Por da Redação
  • 11/09/2025 15h44
Marcelo Camargo/Agência Brasil o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas O vídeo, mesmo sem mencionar Tarcísio, reproduz a imagem de um homem utilizando o boné com a frase 'Make América Great Again', característico dos apoiadores do presidente americano

O Partido dos Trabalhadores (PT) lançou uma nova campanha publicitária em São Paulo, direcionada ao governador Tarcísio de Freitas, que é associado a figuras como Jair Bolsonaro e Donald Trump. Este movimento é visto como uma estratégia para se posicionar contra Tarcísio, que é considerado um potencial adversário de Lula nas eleições de 2026.

Na peça publicitária, o PT critica a administração de Tarcísio, afirmando que o governo paulista está alinhado com “Trump e os bilionários”. Um dos pontos destacados é o aumento das tarifas de pedágio, que agora alcançam R$ 38,70. Além disso, a campanha menciona a privatização da Sabesp, contrapondo-a às obras estruturantes que o Governo Federal está realizando.

Embora Lula tenha reconhecido que Tarcísio será um concorrente nas próximas eleições, ele tem se mostrado cauteloso em suas críticas diretas ao governador. A estratégia do governo é moderar as críticas para evitar que Tarcísio ganhe visibilidade em nível nacional. Essa abordagem visa não apenas preservar a imagem do PT, mas também evitar fortalecer a oposição.

Ministros do governo, como Rui Costa e Gleisi Hoffmann, não hesitaram em criticar Tarcísio publicamente. Eles o chamaram de “desequilibrado” e alegaram que ele defende “os traidores” da nação.

Publicado por Nátaly Tenório 

*Reportagem produzida com auxílio de IA

