PT lança campanha contra Tarcísio de Freitas: ‘Está do lado do Trump e dos bilionários’

Marcelo Camargo/Agência Brasil O vídeo, mesmo sem mencionar Tarcísio, reproduz a imagem de um homem utilizando o boné com a frase 'Make América Great Again', característico dos apoiadores do presidente americano



O Partido dos Trabalhadores (PT) lançou uma nova campanha publicitária em São Paulo, direcionada ao governador Tarcísio de Freitas, que é associado a figuras como Jair Bolsonaro e Donald Trump. Este movimento é visto como uma estratégia para se posicionar contra Tarcísio, que é considerado um potencial adversário de Lula nas eleições de 2026.

Na peça publicitária, o PT critica a administração de Tarcísio, afirmando que o governo paulista está alinhado com “Trump e os bilionários”. Um dos pontos destacados é o aumento das tarifas de pedágio, que agora alcançam R$ 38,70. Além disso, a campanha menciona a privatização da Sabesp, contrapondo-a às obras estruturantes que o Governo Federal está realizando.

Embora Lula tenha reconhecido que Tarcísio será um concorrente nas próximas eleições, ele tem se mostrado cauteloso em suas críticas diretas ao governador. A estratégia do governo é moderar as críticas para evitar que Tarcísio ganhe visibilidade em nível nacional. Essa abordagem visa não apenas preservar a imagem do PT, mas também evitar fortalecer a oposição.

Ministros do governo, como Rui Costa e Gleisi Hoffmann, não hesitaram em criticar Tarcísio publicamente. Eles o chamaram de “desequilibrado” e alegaram que ele defende “os traidores” da nação.

