PT lança site para publicar versão do partido sobre a CPMI do 8 de Janeiro

Plataforma inclui canal de denúncias onde o usuário poderá enviar conteúdos que possam ajudar parlamentares do governo integrantes da CPMI

Evaristo Sa/AFP - 08/01/2023 Manifestantes durante o 8 de Janeiro na Praça dos Três Poderes, em Brasília



O Partido dos Trabalhadores (PT) colocou no ar um site para divulgar o andamento da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos atos de 8 de Janeiro. A promessa feita pela legenda ao lançar a plataforma, chamada de CPMI do Golpe, é publicar vídeo com trechos dos depoimentos de integrantes da comissão que fazem parte da base de governo, além de entrevistas, podcasts e matérias especiais sobre as manifestações. O site começou a funcionar nesta quinta-feira, mesmo dia da primeira reunião da CPMI.

O projeto prevê ainda um canal de denúncias ao usuário, com a possibilidade de envio de fotos ou vídeos, material que, segundo descrição do site, ‘será fundamental durante a realização da CPMI’, e poderá ajudar na estratégia de trabalhos da ala da comissão que faz parte do governo. “Este site foi criado para reunir as várias provas existentes de que esses terroristas agiram sob orientação de Bolsonaro e seus cúmplices e foram financiados por empresários antidemocráticos e fiéis ao ex-presidente”, alega a plataforma.