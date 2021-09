PTB nega acordo de filiação de Bolsonaro: ‘Nada de novo no fronte’

Graciela Nienov, presidente em exercício da sigla, afirmou que ‘a notícia é requentada’ e disse ser a única a responder pelo partido

Mateus Bonomi/AGIF/Estadão Conteúdo Partido negou filiação do presidente Jair Bolsonaro



O Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) negou um acordo de filiação do presidente Jair Bolsonaro, que atualmente não tem partido. A informação foi confirmada à Jovem Pan pela assessoria da legenda. De acordo com a presidente em exercício do partido, Graciela Nienov, “a notícia é requentada e não aconteceu nada de novo no fronte”. Além disso, a sigla disse que ela é a única representante no momento. Ela assumiu o posto após a prisão de Roberto Jefferson, que segue internado em um hospital do Rio de Janeiro e sendo monitorado com uma tornozeleira eletrônica. Nesta sexta, Graciela atualizou o estado de saúde do ex-deputado federal, dizendo que ele tomará antibióticos até domingo e reafirmando que o procedimento de cateterismo de Jefferson está marcado para terça-feira, 28.