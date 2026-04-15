Quadro de Mario Frias evolui, mas deputado continua na UTI, diz boletim médico

O parlamentar, que foi internado com dores no abdome, não tem previsão de alta

Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Exames identificaram a obstrução de vasos sanguíneos no abdome



O deputado federal Mario Frias (PL-SP), que foi internado na noite da última terça-feira no Hospital Sírio-Libanês, teve boa evolução no seu quadro de saúde, mas continua na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), segundo boletim médico divulgado nesta quarta-feira (15).

Segundo o texto, exames identificaram a obstrução de vasos sanguíneos no abdome, e Frias foi submetido a procedimento para desobstrução. Ele não tem previsão de alta e está estável.

Em um texto que acompanhou a publicação do sobre o estado de saúde do parlamentar na terça, a equipe do deputado agradeceu “imensamente por todas as mensagens de carinho, apoio e orações recebidas neste momento.”

Mario Frias é um dos nomes cotados pelo Partido Liberal para disputar o Senado por São Paulo. Como informou a Jovem Pan, ele vem performando com mais desenvoltura na disputa. Fontes ouvidas afirmam que a palavra final sobre o candidato ao Senado será de Eduardo Bolsonaro — e que, ainda do Texas, sempre demonstrou simpatia por Frias, segundo aliados.