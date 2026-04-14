Deputado Mário Frias é internado em UTI com fortes dores abdominais

Em nota, equipe informou que durante exames e avaliação médica, foi identificada uma obstrução de vasos sanguíneos no abdômen

Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Deputado federal Mario Frias



O deputado federal Mairo Frias (PL-SP) foi internado nesta terça-feira (14) no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, com fortes dores abdominais. “Durante exames e avaliação médica, foi identificada uma obstrução de vasos sanguíneos no abdômen, sendo realizado com sucesso o procedimento de desobstrução”, diz o comunicado, compartilhado nas redes sociais. “No momento, ele encontra-se internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sob cuidados da equipe médica.”, acrescenta o comunicado.

Em um texto que acompanhou a publicação do sobre o estado de saúde do parlamentar, a equipe do deputado agradeceu “imensamente por todas as mensagens de carinho, apoio e orações recebidas neste momento.”

Mario Frias é um dos nomes cotados pelo Partido Liberal para disputar o Senado por São Paulo. Como informou a Jovem Pan, ele vem performando com mais desenvoltura na disputa. Fontes ouvidas afirmam que a palavra final sobre o candidato ao Senado será de Eduardo Bolsonaro — e que, ainda do Texas, sempre demonstrou simpatia por Frias, segundo aliados.