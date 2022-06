Quase 30% dos eleitores de Bolsonaro são de esquerda, afirma pesquisa

Ex-presidente Lula também teria o uma parcela de 23% dos eleitorados que se declaram de direita, de acordo com informações do instituto Datafolha

WALLACE MARTINS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Parcela de eleitores do presidente Jair Bolsonaro que se identificam como de esquerda corresponde a 29%



O instituto Datafolha divulgou nesta segunda-feira, 6, uma pesquisa que revela o percentual de eleitores do presidente Jair Bolsonaro (PL) e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que se alinham em uma ideologia diferente do seu candidato à presidência. Segundo o levantamento, 29% dos eleitores de Bolsonaro – alinhado à direita – são de esquerda; e 23% dos eleitores de Lula – alinhado à esquerda – são de direita. A pesquisa informa ainda que os brasileiros que irão às urnas neste ano estão mais alinhados à esquerda do que o último levantamento realizado cinco anos atrás. Hoje, 49% dos eleitores preferem as ideias de esquerda – maior número da série histórica iniciada em 2013. O Datafolha ouviu 2.556 pessoas acima de 16 anos em 181 cidades pelo Brasil nos últimos dias 25 e 26 de maio. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.