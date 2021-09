‘Que a carta do presidente seja uma oportunidade de recomeço’, diz Lira

Presidente da Câmara afirmou que não é o momento para ‘desarranjos institucionais’ e defendeu conversas para estabilização da política

Cleia Viana/Câmara dos Deputados Presidente da Câmara comentou declaração de Bolsonaro



O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), comentou nesta sexta-feira, 10, a declaração à nação divulgada pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O parlamentar pediu que a carta do chefe do Executivo seja uma “oportunidade de recomeço” e disse não ser o momento para “desarranjos institucionais”. Lira também lembrou que toda instituição republicana ou Poder só existem para servir ao país. “Temos a obrigação neste momento de trabalhar em sintonia para acabar com a pandemia, diminuir o desemprego, solucionar os precatórios, que podem afetar os investimentos públicos. Não é o momento para desarranjos institucionais. Que a carta do presidente seja uma oportunidade de recomeço de conversas para estabilização da política na vida do povo brasileiro”, escreveu o deputado nas redes sociais. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), também comentou a iniciativa de Bolsonaro nesta quarta-feira e afirmou que a declaração “vai ao encontro do que a maioria dos brasileiros espera”.