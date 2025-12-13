Queda da Magnitsky abala ainda mais confiança da direita na família Bolsonaro

A ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e os filhos do presidente vivem relação desgastada com líderes conservadores e do Centrão; alta popularidade com eleitorado segue sendo trunfo

Reprodução/Facebook/Flávio Bolsonaro Carlos, Flávio e Eduardo Bolsonaro durante manifestação pela anistia em 7 de Setembro de 2024



A revogação da aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), aumentou o desgaste entre líderes da direita e do Centrão com a família do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso por tentativa de golpe de Estado.

E empreitada do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que se autoexilou nos Estados Unidos e trabalhou para que o país aplicasse sanções contra o Brasil nunca foi bem vista pelos principais líderes dos partidos de oposição. As tarifas impostas ao Brasil foram consideradas uma “tragédia” e, na avaliação de políticos ouvidos pela Jovem Pan, ajudaram na popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que adotou um discurso de defesa dos interesses nacionais.

A irritação só aumentou quando o petista, ajudado por empresários da indústria e de agronegócio, conseguiu uma até então impensada aproximação com o republicano. Ao derrubar grande parte do tarifaço, o governo ganhou moral com a Faria Lima e com grandes produtores, além de mais popularidade nas pesquisas. Os elogios públicos de Trump ao presidente brasileiro só aumentaram o desgosto dos líderes de direita com Eduardo.

Agora, com a queda da Magnitisky contra Moraes, a paciência dos políticos da oposição com a família Bolsonaro chegou em um ponto crítico: o enfraquecimento do Judiciário é uma pauta cara não só à direita bolsonarista, mas também aos moderados e ao Centrão. Líderes ouvidos pela reportagem classificaram a missão de Eduardo como um “enorme fracasso” e disseram que o saldo foi muito positivo para Lula, que chegará nas eleições de 2026 favorito à reeleição.

Apesar de ser o mais criticado, Eduardo não é o único Bolsonaro que desagrada: a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro é considerada “difícil” e inexperiente na política. Há duas semanas, queimou pontes com o Centrão ao afundar o apoio do PL a Ciro Gomes (PSDB) no Ceará. Ela, que deve concorrer ao Senado pelo Distrito Federal, é considerada um cabo eleitoral importante pela direita. Além dos bolsonaristas, a avaliação é Michelle tem potencial de conquistar ainda mais votos de evangélicos, em especial das mulheres.

Experiente e com boa circulação no Congresso Nacional, tendo estabelecido amplo diálogo com o centro e até com parlamentares de esquerda, Flávio Bolsonaro também não escapou das críticas. O anúncio de sua pré-candidatura pegou muito líderes da direta de surpresa e desagradou caciques do Centrão, que preferem uma união pela candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Cerca de 24 horas após o anúncio, o senador disse que poderia rever a candidatura e que ela tinha “um preço”, citando uma anistia ao pai. Novamente, o movimento foi criticado internamente, considerado precipitado e mal conduzido.

Apesar disso, o primogênito de Bolsonaro conseguiu transformar as críticas privadas em elogios públicos, sendo parabenizado até por Tarcísio. Líderes da direita bancaram a pré-candidatura, apesar de admitirem que o campo não necessariamente se unirá em torno de um único representante. Com a união, especialmente no Congresso, a direita conseguiu aprovar o PL da Dosimetria na Câmara. No Senado, há inclusive expectativa de bolsonaristas que uma alteração transforme o texto na sonhada “anistia ampla, geral e irrestrita” para o ex-presidente e outros condenados pela chamada trama golpista e pelo 8 de Janeiro.

Para políticos ouvidos pela reportagem, o campo conservador perdeu para que Bolsonaro ficasse mais perto da liberdade. O protagonismo da família do capitão está cada vez mais questionado, mas a inegável popularidade da família segue sendo um trunfo. Um deputado, em condição de anonimato, disse que a direita é refém dos herdeiros políticos do ex-presidente,

Moraes livre da Magnitisky

Os Estados Unidos retiraram o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, e a esposa dele, Viviane Barci de Moraes, da lista de sanção da Lei Global Magnitsky nesta sexta-feira (12).

Com a exclusão, todas as restrições financeiras e territoriais que tinham sido impostas sobre eles foram derrubadas. Ou seja, eles ficam livres para transitar ou possuir propriedades em território norte-americano e fazer negócios em dólar e com entidades dos Estados Unidos.

O presidente Lula conversou com o presidente norte-americano, Donald Trump, sobre a possibilidade da revogação da lei no dia 2 de dezembro.

No telefonema, que durou cerca de 40 minutos, o principal tema abordado foi o combate mútuo contra organizações criminosas brasileiras que atuam nos Estados Unidos. No entanto, segundo fontes, Lula comentou as tarifas norte-americanas de 40% que ainda vigoram contra os manufaturados brasileiros e, nessa esteira de negociações, também mencionou a importância da revogação desta sanção contra o ministro do STF.

“Alexandre de Moraes faz aniversário amanhã, dei de presente a ele o reconhecimento de que não era justo um presidente de outro país punir um ministro da Suprema Corte, porque estava cumprindo a Constituição”, disse Lula durante evento de lançamento do canal SBT News.

Também no evento, Moraes agradeceu o “empenho” do petista para as sanções serem retiradas. O ministro disse ter sido uma “vitória do Judiciário brasileiro” e “da soberania nacional”.