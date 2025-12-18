Quem é Weverton Rocha, senador alvo da PF em operação do INSS

Líder do PDT no Senado e ex-líder estudantil, parlamentar maranhense é investigado por suposta ligação com esquema bilionário de descontos indevidos em aposentadorias

Roque de Sá / Agência Senado Weverton Rocha, líder do PDT no Senado e ex-líder estudantil, é investigado por suposta ligação com esquema bilionário de descontos indevidos em aposentadorias



Alvo de mandados de busca e apreensão na manhã desta quinta-feira (18) pela Operação Sem Desconto, da Polícia Federal, o senador Weverton Rocha (PDT-MA) é uma das principais lideranças de seu partido no Congresso Nacional. Aos 46 anos, o parlamentar maranhense vê seu nome envolvido em mais uma investigação de grande porte, desta vez sob suspeita de ligação com um esquema de fraudes no INSS que pode ter desviado mais de R$ 6 bilhões.

Trajetória até o Senado

Natural de Imperatriz (MA), Weverton Rocha Marques de Sousa iniciou sua vida pública no movimento estudantil. Filiado ao PDT desde a adolescência, presidiu a União Municipal dos Estudantes Secundaristas (UMES) e chegou à vice-presidência da União Nacional dos Estudantes (UNE).

Sua entrada na política institucional ganhou força no governo de Jackson Lago (ex-governador do Maranhão, falecido em 2011), quando assumiu a Secretaria de Esporte e Juventude do estado, em 2007. A gestão na pasta, contudo, renderia dores de cabeça jurídicas anos depois.

Weverton foi eleito deputado federal em 2010 (assumindo como suplente e depois titular) e reeleito em 2014. Na Câmara, ganhou destaque pela fidelidade partidária e capacidade de articulação, tornando-se líder da bancada do PDT. Em 2018, foi eleito senador com votação expressiva, consolidando-se como um “homem forte” da legenda, muito próximo a Carlos Lupi, presidente nacional do partido e atual Ministro da Previdência.

Histórico de polêmicas

A operação desta quinta-feira não é o primeiro embate de Weverton com a Justiça. O senador acumula menções em outros inquéritos:

– Caso do Ginásio Costa Rodrigues: Weverton respondeu a acusações de peculato e fraude em licitação referentes à época em que era secretário de Esportes. O Ministério Público apontou irregularidades na reforma do ginásio em São Luís. O caso chegou a tramitar no STF, mas foi remetido à primeira instância quando o entendimento sobre foro privilegiado mudou;

Emendas e a Codevasf: Reportagens recentes apontaram que o senador destinou milhões em emendas parlamentares para empresas investigadas pela PF na Operação Odoacro, que apura fraudes na Codevasf. As construtoras beneficiadas teriam ligações com operadores financeiros suspeitos;

Investigação eleitoral: O parlamentar também já foi alvo de inquérito sigiloso da PF apurando suposta omissão de gastos e apropriação de recursos na campanha de 2018;

Operação Sem Desconto

Na operação desta quinta, a PF investiga se a influência política do senador facilitou a atuação de uma organização criminosa que realizava descontos indevidos em aposentadorias. A proximidade de Weverton com a cúpula do Ministério da Previdência — cujo secretário-executivo também foi alvo — é uma das linhas de apuração dos investigadores.