Jovem Pan > Notícias > Política > PF mira senador Weverton Rocha e prende secretário da Previdência em operação contra fraudes no INSS

PF mira senador Weverton Rocha e prende secretário da Previdência em operação contra fraudes no INSS

Nova fase da ‘Operação Sem Desconto’ investiga desvios de R$ 6,3 bilhões em aposentadorias; Adroaldo Portal, número 2 da pasta, foi afastado e cumpre prisão domiciliar

  • Por Jovem Pan
  • 18/12/2025 07h55
  • BlueSky
Agência Senado weverton rocha PF mira senador Weverton Rocha (foto) e prende secretário da Previdência em operação contra fraudes no INSS

A Polícia Federal (PF), em ação conjunta com a Controladoria-Geral da União (CGU), deflagrou na manhã desta quinta-feira (18) uma nova fase da Operação Sem Desconto. A ação visa desarticular uma organização criminosa responsável por fraudes bilionárias envolvendo descontos indevidos em folhas de pagamento de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Entre os alvos de destaque da operação está o senador Weverton Rocha (PDT-MA), que foi objeto de mandados de busca e apreensão. Segundo apuração da TV Globo, um assessor do parlamentar também está entre os investigados. A operação atingiu ainda o alto escalão do governo: Adroaldo Portal, secretário-executivo do Ministério da Previdência Social e considerado o “número 2” da pasta, foi afastado do cargo e teve a prisão domiciliar decretada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Entenda o esquema

As investigações, iniciadas em abril, apontam para a existência de uma “indústria de descontos ilegais” operada por associações que, sem autorização dos beneficiários, realizavam abatimentos mensais em aposentadorias e pensões. Estima-se que, entre 2019 e 2024, o esquema tenha movimentado cerca de R$ 6,3 bilhões em desvios.

Além das autoridades políticas, a PF prendeu Romeu Carvalho Antunes. Ele é filho de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, empresário apontado como operador central do esquema e que já se encontra preso desde setembro. A prisão de Romeu reforça a tese dos investigadores sobre a continuidade das operações ilícitas através de familiares e laranjas.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Mandados

A operação desta quinta-feira cumpre um total de 52 mandados de busca e apreensão e 16 mandados de prisão preventiva, além de impor diversas medidas cautelares. As diligências ocorrem no Distrito Federal e em seis estados: São Paulo, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Minas Gerais e Maranhão.

A decisão que autorizou a operação partiu do STF, dado o envolvimento de autoridade com foro privilegiado. A PF e a CGU buscam agora aprofundar o rastreamento do fluxo financeiro da quadrilha para recuperar os ativos desviados dos segurados da previdência.

Leia também

Entenda os próximos passos do PL da Dosimetria após aprovação no Senado
Wellington Fagundes lidera em todos os cenários em MT, diz Paraná Pesquisas
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >