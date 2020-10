Quiz: Você sabe quem é Andrea Matarazzo? Teste seus conhecimentos sobre o candidato do PSD à Prefeitura de SP

PSD não firmou coligação com nenhum outro partido político; Gilberto Kassab, presidente da sigla e ex-prefeito de São Paulo, afirmou que Matarazzo é ‘a pessoa mais bem preparada para estar à frente da cidade’

Ex-vereador por São Paulo, Andrea Matarazzo, candidato do PSD à Prefeitura de São Paulo, já foi ministro-chefe da Secretaria de Comunicação no governo FHC, tem cerca de 30 anos de vida pública e se desfiliou do PSDB em 2016, quando João Doria se lançou candidato à prefeitura, e venceu. Nessa disputa, o PSD não firmou coligação com nenhum outro partido político. Durante as convenções partidárias, Gilberto Kassab, presidente da sigla e ex-prefeito de São Paulo, afirmou que “a pessoa mais bem preparada para estar à frente da cidade” era Matarazzo. O encontro também definiu a chapa de 69 candidatos a vereador, sendo 23 mulheres, que disputarão as 55 cadeiras da Câmara Municipal de São Paulo pelo PSD. Além de vereador e ministro de FHC, o candidato do PSD já atuou como secretário de Estado da Cultura, secretário municipal de Coordenação das Subprefeituras, secretário municipal de Serviços, embaixador do Brasil na Itália, secretário de Energia do Governo do Estado de São Paulo e presidente da Companhia Energética de São Paulo, de 1995 a 1998.

Em entrevista à Jovem Pan, ele criticou a atuação do atual prefeito Bruno Covas (PSDB) na condução da cidade e diz ser um dos candidatos que melhor conhece a capital. Segundo ele, o eleitor deve priorizar candidatos com projetos voltados à Saúde e geração de emprego. Dono de um dos sobrenomes mais tradicionais do país, que batiza a sede da prefeitura da capital, localizada no Viaduto do Chá, ele acredita que o sobrenome “simboliza São Paulo e simboliza trabalho. Não se trata de uma invenção oportunista, é o meu nome e a minha história. A família Matarazzo gerou empregos e as pessoas sempre me agradecem nas ruas por isso”. Empresário do setor industrial, ele também foi presidente da Matarazzo S/A Holding (2002-2004).

