Randolfe afirma que governo ‘está aberto ao diálogo’ com o Congresso sobre veto de Lula à desoneração da folha

Senador também disse estar convicto da aprovação do nome de Flávio Dino para vaga no STF

Pedro França/Agência Senado Randolfe Rodrigues é senador da República e ocupa o cargo de líder do governo no Congresso



O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues, afirmou em coletiva de imprensa que o governo está aberto ao diálogo com o Congresso Nacional sobre o veto de Lula ao projeto de lei que prorroga a desoneração da folha de pagamentos para 17 setores da economia até 2027. “O veto da desoneração não tranca a pauta. A disposição do governo é de total diálogo sobre o tema. O ministro Haddad, antes de embarcar com o presidente da República para a Conferência do Clima, já inaugurou discussões com os diferentes setores e tem a ideia de apresentar uma inciativa, projeto de lei ou medida provisória […] uma alternativa ao tema da desoneração. […]”, disse. Como mostrou o site da Jovem Pan, parlamentares de diferentes frentes assinaram na terça-feira, 28, um manifesto contra o veto do chefe do Executivo à desoneração da folha de pagamento.

De acordo com o líder, a sessão do Congresso prevista para ocorrer esta semana foi remarcada para 7 de dezembro, tendo em vista que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD) e outros parlamentares participarão da COP-28, em Dubai. “Fiquem tranquilos, nós vamos ter três semanas de muito trabalho, muito animadas, nós temos uma agenda bem cheia para essas três semanas”. O parlamentar também teceu comentários referentes à sabatina do ministro da Justiça Flávio Dino para ocupar a vaga de Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal (STF). A votação está marcada para o dia 13 de dezembro no Senado Federal. “Estamos convictos de que o nome do Flávio Dino será aprovado. […] Acho que 50 [votos] é um bom número”, declarou.