Randolfe escolhe suplência na CPMI do 8 de Janeiro para evitar desgaste com eleitorado

Pesquisa feita pela equipe do líder do governo Lula no Congresso entre os eleitores amapaenses mostra que sua aprovação caiu pela metade após o término dos trabalhos da CPI da Covid-19

Jane de Araújo/Agência Senado Randolfe Rodrigues é líder do governo Lula no Congresso Nacional



Temendo da rejeição do eleitorado no seu Estado natal, o senador amapaense Randolfe Rodrigues (Sem partido) escolheu a suplência à titularidade na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) instalada no Congresso para investigar os atos do 8 de Janeiro, quando houve a depredação de prédios dos Três Poderes em Brasília. A informação é do repórter Bruno Pinheiro, da Jovem Pan News. O motivo para essa decisão é a experiência anterior do senador, um dos parlamentares mais atuantes durante a CPI da Covid-19, no Senado. Pesquisa do mandato de Randolfe entre os eleitores amapaenses mostra que, antes da comissão, Randolfe tinha mais de 80% de aprovação no Amapá, avaliação positiva que caiu para 40% após o término dos trabalhos. A equipe do senador concluiu que o mais importante é evitar o desgaste junto ao público em um estado considerado bolsonarista, o que prejudicaria sua reeleição.