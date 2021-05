Randolfe pede que Pazuello apresente teste de Covid-19 à CPI

Ex-ministro da Saúde pediu dispensa de depoimento à CPI sob alegação de que teve contato com pessoas infectadas, mas recebeu a visita do ministro Onyx Lorenzoni nesta quinta-feira, 6

Wallace Martins/Futura Press/Estadão Conteúdo - 21/01/2021 DF - EDUARDO-PAZUELLO-IMUNIZASUS - POLÍTICA - O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, participa, nesta quinta-feira (21), do lançamento do ImunizaSUS, projeto do Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) que visa capacitar, com apoio do Ministério da Saúde, profissionais das Unidades Básicas de Saúde que atuam em ações de vacinação em todo o país. Por WALLACE MARTINS / FUTURA PRESS 21/01/2021 - Foto: WALLACE MARTINS/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO



Vice-presidente da CPI da Covid-19, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) apresentou requerimento para que o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello apresente resultado de teste para detecção de coronavírus. O depoimento do general à comissão estava inicialmente marcado para a quarta-feira, 5, mas foi adiado para o dia 19 de maio. Segundo a assessoria do ex-comandante do Ministério da Saúde, ele teve contato com pessoas contaminadas e, por isso, pediu para não comparecer. Nesta semana, ocorreram as oitivas dos ex-ministros Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich e do atual chefe da pasta, Marcelo Queiroga.

O requerimento de Randolfe foi apresentado após o jornal O Estado de S. Paulo revelar que Pazuello recebeu a visita do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Onyx Lorenzoni, nesta quinta-feira, 6, no Hotel de Trânsito de Oficiais, onde o ex-ministro da Saúde mora. No pedido, o vice-presidente da CPI afirma que “é importante saber se o ex-ministro realizou exame antes de receber o ministro da Secretaria-Geral, Onyx Lorenzoni”.

“Solicitei que o ex-ministro Pazuello apresente seu teste de Covid-19 à CPI da Pandemia. Não instalamos uma CPI de brincadeira. Devemos respostas às mais de 400 mil famílias que perderam seus entes e queremos soluções para o fim dessa crise. Vamos trabalhar”, disse Rodrigues em seu perfil no Twitter. A visita feita por Onyx Lorenzoni ao general já havia sido tema de debate na sessão desta quinta-feira do colegiado. O senador Jean Paul Prates (PT-RN) perguntou ao presidente da comissão, senador Omar Aziz (PSD-AM), o que poderia ser feito pelos parlamentares. “Primeiro, torcer para o ex-ministro Pazuello não estar com Covid-19 e não contaminar Onyx. Segundo, não foi Pazuello que foi a Onyx. Ninguém pode proibir alguém de visitar alguém, mesmo que esteja com suspeita de Covid. No mais, não podemos fazer mais nada”, respondeu Aziz.