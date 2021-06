Randolfe Rodrigues consegue assinaturas necessárias para prorrogar trabalhos da CPI

Documento será encaminhado para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), que deverá ler o requerimento no plenário e decidir pelo aumento da data

Marcos Oliveira/Agência Senado Senador é vice-presidente da CPI da Covid-19



O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), vice-presidente da CPI da Covid-19, conseguiu as 27 assinaturas necessárias para prorrogar os trabalhos do grupo por mais 90 dias. A comissão iniciou no dia 27 de abril desse ano e o prazo final seria no dia 7 de agosto. Com a mudança, a CPI se estenderia até o fim de 2021. O documento será encaminhado para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), que deverá ler o requerimento no plenário e decidir pelo aumento da data. Até o momento, o colegiado ouviu ex-ministros, ministros, secretários e especialistas na área da saúde. Nesta semana, a comissão ouve o relator da CPI da Saúde da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado estadual Fausto Vieira dos Santos Junior, o empresário Carlos Wizard e o sócio da Precisa Medicamentos, Francisco Maximiano.

Confira a lista de senadores que assinaram o requerimento para prorrogação da CPI: