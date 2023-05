Ranking dos Políticos: Amália Barros é a deputada de Mato Grosso mais bem avaliada na Câmara

Em todo o Congresso Nacional (Câmara e Senado), deputada do PL figura em terceiro lugar entre todos os representantes do Estado; levantamento destaca alta presença no plenário da Casa e economia no gasto de verbas de gabinete

Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados Deputada Amália Barros (PL-MT) durante sessão deliberativa extraordinária em 3 de maio de 2023



O portal independente Ranking dos Políticos elegeu a deputada federal Amália Barros (PL-MT) como a melhor parlamentar de Mato Grosso na Câmara dos Deputados. Segundo levantamento produzido pela plataforma, a política filiada ao Partido Liberal foi listada em primeiro lugar em relação à bancada do Estado na Câmara, e sua alta colocação deve-se ao posicionamento contrário aos privilégios, por não desperdiçar recursos públicos e não possuir processos judiciais em tramitação ou condenações na Justiça. Já entre toda a bancada mato-grossense – contabilizando deputados e senadores – Amália obteve a terceira colocação. Entre todos os 594 parlamentares, das duas casas, a deputada encontra-se na 65ª posição. Além do cargo parlamentar, Amália ocupa o cargo de vice-presidente Nacional do PL Mulher – comandada pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Dos seis deputados mais bem avaliados de Mato Grosso, quatro são do Partido Liberal: Amália Barros (PL), com 8,25 pontos; Abilio Brunini (PL), com 8,23 pontos; Coronel Fernanda (PL), com 8,22 pontos; Fabio Garcia (União Brasil), com 8,21 pontos; José Medeiros (PL), com 7,66 pontos; e Coronel Assis (União Brasil), com 5,95 pontos. De acordo com a avaliação do Ranking dos Políticos, as votações realizadas por Amália favorecem a “boa política”. Entre os destaques, encontram-se o programa emergencial do setor de Eventos, a urgência para apreciação do PL da Censura e a urgência na tramitação da volta do programa Mais Médicos. Pontos favoráveis à deputada estão a alta presença no plenário da Casa e a economia no gasto de verbas de gabinete. “Queremos continuar fazendo um mandato fiscalizador do Poder Executivo, ouvindo a população sempre, sem privilégios e economizando recursos públicos”, afirmou a deputada.