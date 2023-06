Ratinho Jr, Lula e outros políticos lamentam ataque a escola e criticam onda de violência

Autoridades se manifestaram após atentado ao Colégio Estadual Professora Helena Kolody, na cidade de Cambé, no norte do Paraná; uma menina morreu e outro aluno ficou ferido

Políticos e autoridades lamentaram o ataque ao Colégio Estadual Professora Helena Kolody, na cidade de Cambé, no norte do Paraná, ocorrido nesta segunda-feira, 19. Como o site da Jovem Pan mostrou, uma menina de 16 anos morreu e um garoto da mesma idade ficou gravemente ferido após serem baleados por um ex-aluno da instituição pública, de 21 anos, que teria invadido a escola e efetuado diversos disparos. O Governo do Estado do Paraná decretou luto oficial de três dias em razão do ataque à escola e o governador Ratinho Júnior falou em indignação e pesar: “Paraná está em luto”.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também se manifestou sobre o ataque e falou em indignação e “muita tristeza” pela notícia. “Mais uma jovem vida tirada pelo ódio e a violência que não podemos mais tolerar dentro das nossas escolas e na sociedade”, escreveu o mandatário no Twitter, pregando a necessidade de construir um “caminho para a paz nas escolas”. “Meus sentimentos e preces para a família e comunidade escolar”, completou. O ministro da Educação, Camilo Santana (PT-CE), seguiu discurso semelhante e defendeu a necessidade de um conjunto de ações para evitar novos episódios, citando editais para fortalecer rondas escolares, a criação de núcleos de apoio psicossocial e a regulamentação das redes sociais.

“É preciso punir quem utiliza redes sociais para estimular esse tipo de violência em escola, quem estimula para armamento, para violência, para o medo, precisa ser punido drasticamente. (…) Escola é lugar de paz, de acolhimento, de receber as crianças bem”, afirmou. O também ministro Flávio Dino (PSB-MA), chefe do Ministério da Justiça e Segurança Pública, afirmou que o crime é simbólico: “Quando um jovem perde a vida, toda a juventude perde. Eu sou pai e sei da intranquilidade que aflige as famílias”, disse, em evento no Rio de Janeiro. Por sua vez, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), falou que recebeu “consternado a notícia” e que as escolas devem ser ambientes “sem espaço para a violência e a intolerância”.

Veja outras manifestações de autoridades sobre o episódio:

Recebo com muita tristeza e indignação a notícia do ataque no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, no Paraná. Mais uma jovem vida tirada pelo ódio e a violência que não podemos mais tolerar dentro das nossas escolas e na sociedade. É urgente construirmos juntos um… — Lula (@LulaOficial) June 19, 2023

Recebi consternado a notícia do atentado ocorrido na escola Helena Kolody, em Cambé-PR, que resultou na morte de uma jovem aluna. Nossas escolas devem ser ambientes seguros, pacíficos e orientados para a cidadania, sem espaço para a violência e a intolerância. Neste momento de… — Geraldo Alckmin 🇧🇷 (@geraldoalckmin) June 19, 2023

Hoje tivemos mais um ataque à escola, dessa vez em Cambé, no Paraná, uma menina morreu e outra criança foi baleada. Os tiros foram de um ex-aluno de 21 anos que foi preso. Muito triste essa cultura do ódio e violência, toda solidariedade às famílias das crianças. — Gleisi Hoffmann (@gleisi) June 19, 2023

Minha solidariedade às vítimas de violência no ambiente escolar, que tirou a vida de uma jovem no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, no Paraná. É preciso unir esforços para garantir um ambiente educacional seguro, onde a paz e a tolerância prevaleçam. — Simone Tebet (@simonetebetbr) June 19, 2023

Tomei conhecimento, agora, da tragédia ocorrida no Colégio Helena Kolody, em Cambé, no Paraná.

Meu profundo pesar e solidariedade às famílias das vítimas, aos funcionários e aos alunos do colégio.

O parlamento precisa atuar para que nossas crianças estejam efetivamente protegidas… — General Hamilton Mourão (@GeneralMourao) June 19, 2023

Toda a minha solidariedade ao Paraná, que hoje vive um momento tão triste com o ataque ao Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé. Juntos, vamos superar essa onda de ódio e resgatar a verdadeira essência da escola, que deve ser sempre lugar de pensar futuro, de… — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) June 19, 2023

Estou de coração partido com a notícia do ataque a tiros no Colégio Estadual Helena Kolody, em Cambé, no Paraná. Uma aluna morreu e outro está em estado grave. Minha solidariedade e orações para as vítimas e suas famílias. — Deltan Dallagnol (@deltanmd) June 19, 2023

Meus sentimentos e solidariedade aos familiares e a toda comunidade de Cambé pelo atentado covarde que vitimou uma jovem estudante. O Brasil da violência precisa ficar para trás. — Fernando Haddad (@Haddad_Fernando) June 19, 2023

A violência do brutal ataque em uma escola estadual em Cambé causa indignação e pesar. O assassino foi preso, será julgado e condenado pelo crime bárbaro que cometeu. Como governador e pai a minha solidariedade aos familiares nesse momento de dor tão profunda. Paraná está em luto — @ratinho_jr (@ratinho_jr) June 19, 2023

Extremamente entristecida com a notícia do ataque ao Colégio Estadual Helena Colody, em Cambé, no Paraná. Ver uma escola do meu estado, que leva o nome de uma poetisa que fala tanto sobre amor e leveza, sofrer um ataque que tirou a vida de dois jovens estudantes me deixa… — Janja Lula Silva (@JanjaLula) June 19, 2023