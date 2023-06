Ratinho Júnior tem a maior aprovação entre governadores dos Estados com as dez maiores capitais do país

Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, é o gestor com a pior avaliação; levantamento foi feito pelo Instituto Paraná Pesquisas

NIYI FOTE/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO - 09/05/2023 Paraná Pesquisas aponta que 70% dos curitibanos aprova gestão de Ratinho Júnior no Paraná



O Instituto Paraná Pesquisas divulgou nesta terça-feira, 13, o índice de opinião pública nas dez maiores capitais do país em relação à gestão dos governadores dos Estados das respectivas cidades. A margem de erro varia de 2,9 a 3,7 pontos percentuais. Entre os avaliados, Ratinho Junior (PSD), governador do Paraná, tem a melhor avaliação na capital Curitiba, com aprovação dos 70% dos entrevistados. Os que desaprovavam o governo são 26,4%. Já o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), recebeu a menor avaliação entre os que aprovam, de 43,2%; 45,1% dos entrevistados desaprovam o governo. A pesquisa foi realizada em períodos diferentes para cada capital.

Veja o levantamento do Instituto Paraná Pesquisas: