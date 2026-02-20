Pesquisa aponta que 74% da população ficou sabendo da apresentação da Acadêmicos de Niterói, porém, apenas 6% relataram que assistiram à passagem da escola

CARLOS SANTTOS/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Real Time: 62% avaliam que desfile em homenagem a Lula foi propaganda antecipada



Uma pesquisa do instituto Real Time Big Data, divulgada nesta sexta-feira (20), aponta que a maioria dos brasileiros avalia que o desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói, que homenageou o presidente Lula (PT), configurou propaganda eleitoral antecipada. Segundo o levantamento, 62% dos entrevistados enxergam a apresentação na avenida como uma ação de campanha política, enquanto 38% acreditam que não houve esse viés.

O tema teve grande repercussão nacional, embora poucos tenham acompanhado a homenagem na prática. A pesquisa indica que 74% da população ficou sabendo do desfile da agremiação. No entanto, apenas 6% afirmaram ter de fato assistido à passagem da escola, contra 94% que não acompanharam.

A pesquisa também mediu o sentimento gerado pela apresentação entre aqueles que a assistiram (os 6% da amostra). Para quase metade desse grupo (47%), a principal emoção despertada pelo desfile foi a “indiferença”. O sentimento de “raiva” apareceu em segundo lugar, citado por 30%, enquanto 23% relataram ter sentido “admiração”.

O levantamento do Real Time Big Data entrevistou 1.200 pessoas em todo o território nacional entre os dias 18 e 19 de fevereiro de 2026. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o índice de confiança é de 95%.