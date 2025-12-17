‘Redução da pena de Bolsonaro é um grave retrocesso na legislação’, diz Gleisi Hoffmann

Ministra da garantiu da Secretaria de Relações Institucionais (SRI) disse que o presidente Lula vetará o projeto

Antonio Cruz/Agência Brasil A presidente do PT, Gleisi Hoffmann



A ministra da SRI (Secretaria de Relações Institucionais), Gleisi Hoffman (PT), fez duras críticas a aprovação do PL da Dosimetria, que reduz a pena de Jair Bolsonaro e dos “demais golpistas”. “É um desrespeito `decisão do STF e um grave retrocesso na legislação que protege a democracia”, escreveu Hoffman, que garantiu que o presidente Lula vetará o projeto.

“Condenados por atentar contra a democracia têm de pagar por seus crimes”, disse a ministra, que classificou a condução do tema pela liderança do governo no Senado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), como um “erro lamentável”.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A redução das penas de Jair Bolsonaro e demais golpistas, aprovada agora à noite no Senado, é um desrespeito à decisão do STF e um grave retrocesso na legislação que protege a democracia. A condução desse tema pela liderança do governo no Senado na CCJ foi um erro lamentável,… — Gleisi Hoffmann (@gleisi) December 18, 2025

O Plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira (17) o projeto de lei nº 2.162/2023, o chamado PL da Dosimetria por 48 votos a 25. A proposta reduz as penas dos condenados pelos atos de 8 de Janeiro, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, sentenciado a 27 anos e três meses de prisão por golpe de Estado. O texto agora vai à sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O texto do PL da Dosimetria determina que os crimes de tentativa de acabar com o Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado, quando praticados no mesmo contexto, implicarão no uso da penalidade mais grave em vez da soma de ambas as penas.