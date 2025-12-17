Jovem Pan > Notícias > Política > ‘Redução da pena de Bolsonaro é um grave retrocesso na legislação’, diz Gleisi Hoffmann

‘Redução da pena de Bolsonaro é um grave retrocesso na legislação’, diz Gleisi Hoffmann

Ministra da garantiu da Secretaria de Relações Institucionais (SRI) disse que o presidente Lula vetará o projeto

  • Por Sarah Américo
  • 17/12/2025 22h47 - Atualizado em 17/12/2025 22h56
  • BlueSky
Antonio Cruz/Agência Brasil A presidente do PT, Gleisi Hoffmann A presidente do PT, Gleisi Hoffmann

A ministra da SRI (Secretaria de Relações Institucionais), Gleisi Hoffman (PT), fez duras críticas a aprovação do PL da Dosimetria, que reduz a pena de Jair Bolsonaro e dos “demais golpistas”. “É um desrespeito `decisão do STF e um grave retrocesso na legislação que protege a democracia”, escreveu Hoffman, que garantiu que o presidente Lula vetará o projeto.

“Condenados por atentar contra a democracia têm de pagar por seus crimes”, disse a ministra, que classificou a condução do tema pela liderança do governo no Senado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), como um “erro lamentável”.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

 

O Plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira (17) o projeto de lei nº 2.162/2023, o chamado PL da Dosimetria por 48 votos a 25. A proposta reduz as penas dos condenados pelos atos de 8 de Janeiro, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, sentenciado a 27 anos e três meses de prisão por golpe de Estado. O texto agora vai à sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O texto do PL da Dosimetria determina que os crimes de tentativa de acabar com o Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado, quando praticados no mesmo contexto, implicarão no uso da penalidade mais grave em vez da soma de ambas as penas.

Leia também

Senado aprova PL da Dosimetria, que diminui pena de Bolsonaro
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >