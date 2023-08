Reforma tributária ‘não resolve tudo, mas está no caminho certo’, diz Alckmin

Presidente em exercício participou de evento do mercado financeiro em São Paulo e afirmou que mudanças na tributação podem atrair investimentos e melhorar a eficácia da economia brasileira

ANDRé RIBEIRO/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Enquanto Lula está na África do Sul, Alckmin cumpriu agenda em São Paulo



O presidente em exercício Geraldo Alckmin participou de um evento do setor financeiro na cidade de São Paulo e garantiu ter uma grande expectativa, após a aprovação da reforma tributária, de que o país possa retomar o seu crescimento econômico. “Eu brinco que o Brasil é o paraíso dos advogados tributaristas. (A reforma tributária) É um passo importante. Não vai resolver tudo, mas é um caminho certo. Eu diria que é uma reforma que pode fazer diferença em termos de atração de investimentos no Brasil e de buscar crescimento do PIB e mais eficiência econômica”, disse Alckmin. Enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está na África do Sul para compromissos oficiais, Alckmin cumpriu agenda em São Paulo. Na capital paulista, o vice-presidente afirmou ao mercado financeiro que o Brasil deve aproveitar o momento para fechar o acordo entre Mercosul e União Europeia (UE). Ele disse considerar muito importante a efetivação do acordo ainda em 2023.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos