Justiça de SP concede progressão de regime aberto, e Mizael Bispo deixa a prisão

Condenado pelo assassinato da advogada Mércia Nakashima, réu deverá cumprir os horários de ida e volta do trabalho e não poderá deixar o Estado sem autorização

Werther Santana / Estadão Conteúdo Mizael Bispo foi condenado pelo assassinato da advogada Mércia Nakashima, em 2010



O ex-policial militar Mizael Bispo deixou a prisão após a Justiça de São Paulo determinar a progressão da sua pena para o regime aberto. Ele deixou a penitenciária Dr. José Augusto Salgado, de Tremembé, no interior paulista na tarde desta terça-feira, 22. Mizael poderá trabalhar durante o dia e deve ir para casa no período da noite em endereço autorizado pela Justiça. Para não perder o benefício, o réu deverá cumprir os horários de ida e volta do trabalho e não poderá deixar o Estado sem autorização. Mizael foi condenado pelo assassinato da advogada e ex-namorada Mércia Nakashima. O crime ocorreu em 2010 e comoveu o país. Na época do crime, o carro e o corpo da vítima foram encontrados em uma represa de Nazaré Paulista, na região metropolitana de São Paulo. Ela não queria reatar o namoro com Bispo. A vítima tinha 28 anos na ocasião.

*Com informações da repórter Letícia Miyamoto