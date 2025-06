Relator do PL ambiental irá debater texto com Carlos Fávaro e Marina Silva

Objetivo do encontro é discutir a proposta do deputado Zé Vitor (PL-MG), já aprovada pelo Senado e em tramitação na Câmara, além de ouvir entidades e parlamentares para a elaboração do parecer

O relator do projeto de lei que flexibiliza o licenciamento ambiental, deputado Zé Vitor (PL-MG), anunciou que irá se reunir nos próximos dias com os ministros Marina Silva, do Meio Ambiente, e Carlos Fávaro, da Agricultura. O objetivo do encontro é debater o texto da proposta, que já foi aprovada no Senado e agora tramita na Câmara dos Deputados. Zé Vitor afirmou que, além do governo, pretende ouvir entidades e outros parlamentares para construir seu parecer. A intenção do deputado é apresentar o relatório final antes do recesso parlamentar, que começa em 18 de julho. Após os debates técnicos, caberá à Câmara definir a data para a votação do projeto.

Aprovado pelo Senado em maio deste ano, o projeto busca facilitar a liberação de licenças ambientais para empreendimentos com potencial de impacto, como viadutos, pontes e barragens de rejeitos. O texto também prevê a dispensa de licenciamento para atividades como a agricultura tradicional e a pecuária de pequeno porte.

