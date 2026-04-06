Relator pede prorrogação de CPI do Crime Organizado por mais 60 dias

Alessandro Vieira afirma que o colegiado reuniu um grande volume de informações a examinar e que o tempo atual é insuficiente para concluir o diagnóstico; pedido já conta com 28 assinaturas

Edilson Rodrigues / Agência Senado O senador Alessandro Vieira (MDB-SE).



O senador Alessandro Vieira (MDB-SE) protocolou nesta segunda-feira (6) um requerimento para prorrogar por mais 60 dias os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado no Senado.

O pedido já conta com 28 assinaturas, número superior ao mínimo necessário para que a solicitação avance, e será analisado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

Instalada para investigar a atuação e a expansão de organizações criminosas no país, a CPI identificou estruturas complexas de financiamento ilícito e indícios de infiltração dessas organizações na economia formal, por meio de mecanismos sofisticados de lavagem de dinheiro.

Segundo o relator, o avanço das investigações revelou uma atuação comparável à de corporações transnacionais, com redes articuladas que exploram brechas regulatórias e envolvem agentes públicos e privados.

No requerimento, Vieira argumenta que ainda há um grande volume de documentos a ser analisado, além da necessidade de cruzamento de dados sensíveis e realização de novas oitivas. Ele destaca que as investigações chegaram a uma fase considerada crítica, especialmente diante dos desdobramentos do Caso Master.

O senador também afirma que o tempo atual é insuficiente para concluir o diagnóstico sobre a atuação de facções criminosas e milícias nos estados. A CPI pretende ouvir governadores e secretários de segurança pública de diferentes regiões do país.

Para Vieira, a prorrogação é essencial para evitar o encerramento antecipado das apurações e garantir resultados concretos no combate ao crime organizado. Segundo ele, interromper os trabalhos neste momento representaria prejuízo ao interesse público e à elucidação completa da infiltração criminosa na economia brasileira.