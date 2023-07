Relatora da CPMI vai convocar sessão extraordinária caso Mauro Cid fique em silêncio nesta terça

Estratégia é solicitar quebra de sigilo telemático do ex-ajudante de ordens de mensagens ainda não reveladas

Fernando Souza/AFP Mauro Cid (ao centro) acompanha Jair Bolsonaro em evento militar no Rio de Janeiro



A senadora Eliziane Gama (PSD-MA), relatora da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que apura os atos de 8 de Janeiro articula com integrantes do colegiado aliados do governo convocar uma sessão extraordinária caso o tenente-coronel Mauro Cid fique em silêncio na sessão desta terça-feira, 11. A informação é do repórter Bruno Pinheiro, da Jovem Pan News. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro será ouvido na condição de convocado, ou seja, é obrigado a comparecer à oitiva. No entanto, poderá ficar em silêncio em caso de questionamentos que possam incriminá-lo, medida que lhe foi garantida em decisão da ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com interlocutores do governo, a sessão extraordinária, um plano B da relatora, servirá para retirar diversos sigilos telemáticos, como mensagens em e-mails e em celular de Mauro Cid que ainda não foram divulgados. A sessão da CPMI está programada para ser iniciada às 9h. Cid está preso desde maio por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF, no inquérito da Polícia Federal (PF) que apura fraudes em cartões de vacinas.