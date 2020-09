Renan Calheiros passa por cirurgia para retirar tumor do rim

‘Estou me sentindo bem e com fé na recuperação’, escreveu o senador após o procedimento

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) passou por cirurgia nesta segunda-feira (14)



O senador Renan Calheiros (MDB-AL) passou por uma cirurgia nesta segunda-feira (14) para retirar um tumor do rim. O procedimento foi realizado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Pelo Twitter, o congressista afirmou estar se sentindo bem após a operação. “Acabo de me submeter a um procedimento cirúrgico para remover um pequeno tumor no rim direito. Fui atendido pelo doutor Publio Viana, no hospital Sírio Libanês. Estou me sentindo bem e com fé na recuperação”, escreveu. Ele não informou se o tumor era maligno ou benigno.

Com 64 anos de idade, Renan Calheiros é senador por Alagoas desde 1995. Ele foi presidente da Casa entre fevereiro de 2005 e outubro de 2007. Além disso, o congressista também foi ministro da Justiça no segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso, entre abril de 1998 e junho de 1999, e teve mandados de deputado estadual e federal entre as décadas de 1970 e 1990. O parlamentar também foi implicado em operações da Polícia Federal, como a Lava Jato e a Zelotes, e chegou a ter um pedido de prisão recomendado pela Procuradoria-Geral da República (PGR), em 2016, no âmbito da Lava Jato.